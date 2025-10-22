Un hombre y una mujer fueron detenidos.

Luego del robo de una caja fuerte en un establecimiento rural, la Policía de Colonia logró recuperar parte del dinero y detener a dos de los presuntos responsables. Encontraron armas, municiones y miles de dólares y pesos uruguayos, entre otras monedas.

Según indicó la Policía, el pasado sábado un hombre denunció haber sido víctima de hurto en su casa ubicada en un establecimiento rural en la zona de El Cuadro: “En momentos en los que no se encontraba nadie en la vivienda, al regresar se percata del faltante de una caja fuerte”.

Con todo, la víctima denunció el faltante de dinero tanto en moneda nacional como extranjeras, por lo que la Policía inició una investigación para dar con los autores del hecho.

El avance de la investigación, en conjunto con la Fiscalía Departamental de 1° Turno de Colonia, llevó a realizar un allanamiento en la ciudad de Tarariras, una instancia que fue llevada adelante por personal de Investigaciones de la zona operacional III y de la Brigada Departamental Antidrogas.

Allí se detuvo a un hombre y una mujer mayores de edad, y se incautó un rifle calibre 22 y otro calibre 22 largo de procedencia China, una escopeta calibre 24, 61 cartuchos de calibre 22, dos pistolas de aire comprimido y dos celulares.

Además, “fue recuperada una cifra significativa del dinero hurtado”, que incluye: $ 451.000 y USD 141.100, además de 7.300 euros, 2.372 reales, 142.810 pesos argentinos y 32.000 pesos chilenos.

Ambos detenidos se encuentran ahora a disposición de la Justicia.