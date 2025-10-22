“Te amo”, “te voy a matar” y “feminazi” fueron algunas de las palabras que el hombre envió por WhatsApp.

La Policía detuvo en las últimas horas al hombre de 34 años que estudia en una UTU de Malvín Norte y fue señalado por amenazar a una docente de ese centro educativo a través de mensajes de WhatsApp.

El hombre tenía el número de la mujer porque ella había mandado una invitación a través de un grupo en el que estaban otros alumnos. Ante esto, el detenido mandó al menos tres mensajes y amenazó de muerte a la mujer, además de decirle que abusaría de ella.

El alumno la tildó de “feminazi”; le dijo: “Te voy a matar”. En otros mensajes, le dijo que era “una plaga”. “La UTU se había infectado por la mugre del Estado. Por más que se pongan ropa limpia, huele a podrido. A todas ustedes se les ve la mugre interior”, añadió.

“Hice una promesa: voy por vos y serás la primera mujer en sentir mi cuchillo en la garganta. Quiero verte morir y que me mires a los ojos por lo que hiciste. Te voy a matar”, indica otro de los textos de WhatsApp enviado el pasado 15 de setiembre.

La mujer no respondió y, ante esto, le envió otros mensajes y le preguntó si estaba “depilada”. “Sé que a las feminazis no les gusta mucho la limpieza corporal, pero haceme esa excepción y la pasamos bien. Gracias y te amo”, indica el texto, divulgado en primera instancia por Telenoche y al que accedió Montevideo Portal.

“Cuidate en la parada de ómnibus: cuando los delincuentes del barrio se enteren de que no voy más a la UTU, van a seguir robando como antes. Y ojalá te pase a vos y te maten por un simple celular”, finaliza uno de los mensajes extensos que mandó el hombre.