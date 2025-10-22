Según vecinos con los que conversó en campaña, la contribución urbana es «un poco cara»

El edil Federico De Groote (PN) sugirió días atrás en la Junta Departamental de San José, rebajar el precio de la contribución, a través de reducir un componente de esta, como lo es la tasa de salubridad.

«La contribución inmobiliaria urbana tiene dos conceptos: la contribución propiamente dicha, anda en alrededor del 0,95% del valor catastral de cada una de las propiedades particulares, y luego el otro concepto que es la tasa de salubridad que ronda el 1,6% si esa propiedad tiene recolección residuos, y del 2% si además de la recolección tiene barrido», explicó el edil, en referencia a la composición del tributo.

La idea nace a raíz de reclamos de vecinos con los que conversó en campaña, quienes le manifestaron que la contribución es un poco “cara”. Es por esto, que la sugerencia fue enviada a la intendenta de San José, Ana Bentaberri, para que se considere de cara al armado del presupuesto quinquenal departamental.

«Le solicitamos la posibilidad de que baje un poquito la tasa de salubridad, sabiendo que es el monto más caro dentro de la contribución inmobiliaria urbana», concluyó De Groote sobre su propuesta.