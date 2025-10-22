Destacan que al comparar estos datos con los de agosto, se aprecia un incremento de 11 puntos en la desaprobación

En la noche de este jueves, fue difundida en VTV Noticias, una encuesta de aprobación del presidente de la República Yamandú Orsi. Al cumplirse los primeros 7 meses de gestión, se registra un nivel de aprobación del 39%, la desaprobación alcanza el 33% y quienes no aprueban ni desaprueban el 28%.

El saldo de aprobación es positivo, aunque con menor distancia que la registrada en el mes de agosto. Al comparar los datos del mes de octubre con agosto, se aprecia un descenso de 5 puntos en la aprobación y un incremento de 11 puntos en la desaprobación, cayendo consecuentemente el término medio.

Desde FACTUM, se refirieron a la proporción de opiniones neutras: «aunque ha disminuido, sigue siendo alta en comparación con períodos anteriores. Esto puede deberse al poco tiempo transcurrido acompañado de un inicio de gobierno que no ha tenido una impronta trascendente en términos de agenda ni transformaciones, más bien ha sido un comienzo cauteloso, de pocos anuncios y sin la idea de transformaciones profundas».

En referencia al análisis de algunas diferencias geográficas, detallaron que se aprecia que «no existen diferencias leves en la aprobación entre Montevideo y el interior, pero sí se dan diferencias en la desaprobación que es mayor en el interior que en Montevideo. En ediciones anteriores se habían apreciado menos diferencias entre Montevideo y el interior, ahora se nota un incremento en la desaprobación en el interior del país».

Por edades, la franja etaria donde mejor desempeño tiene la aprobación del presidente, es la que se ubica en los mayores de 62 años de edad, ahí registra un 46% de aprobación y un 28% de desaprobación. Mientras que en el resto de los tramos etarios registra niveles similares de aprobación.

Según reflexionó la encuestadora, el apoyo a Orsi es «muy marcado entre quienes votaron al Frente Amplio en octubre de 2024, con un 70% de aprobación y un 10% de desaprobación. En contrapartida, entre los votantes de los partidos de la Coalición Republicana, un 12% aprueba la gestión presidencial, mientras que un 55% la desaprueba».

La «Encuesta Nacional FACTUM» fue realizada entre el 23 de setiembre y el 12 de octubre, donde se recogió como se hace regularmente, el nivel de aprobación hacia la actuación de Yamandú Orsi como presidente de la República. La muestra fue realizada con 900 casos por telefonía celular.