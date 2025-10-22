Anunció que irá a la justicia, luego que su esposa fuera involucrada.

El ex secretario general de la FUS Jorge “Fogata” Bermúdez, dijo que es víctima de una “operación política” que surge desde el propio sindicato, actores políticos e incluso empresariales, informó el periodista Javier Toledo en Radio Monte Carlo.

El veterano gremialista anunció que irá a la justicia, luego que se involucrara a su esposa en la divulgación de datos de una auditoria, en la que tampoco se presentan las pruebas correspondientes.



Se difundieron datos adicionales de la auditoria, donde se detectó un millón de pesos más de faltante, y el pago de un pasaje a España para la esposa de Bermúdez.



Bermúdez explicó por otra parte que el gremio contrata una “auditoria a dedo” con un costo de 36 mil dólares y que manejan información sin control ni pruebas.

Desde la FUS, el actual secretario general Marcos Franco no respondió a radio Monte Carlo, debido a que – dijo- se encontraba en asamblea.



Recordamos que el mes pasado, el gremio envió una carta a la Junta Nacional de Salud (Junasa), en la que informa el retiro de la confianza a Bermúdez y su cese como representante sindical.