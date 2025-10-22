El director del instituto, resaltó que se buscará «tomar la iniciativa» en crear nuevos cursos de capacitación

En la tarde de este miércoles, Gustavo Cardozo, director del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP), visitó San José en búsqueda de aportes para planificar la agenda de la institución de cara a este quinquenio, en el marco de la «Gira Nacional para la construcción de la Agenda Estratégica 2026-2030«, que realiza la institución.

En diálogo con San José Ahora, Cardozo habló de hacer un balance de los cursos empleados por el INEFOP en el último tiempo, con el objetivo de revisar cuáles fueron los resultados de ellos, y si hay nuevas necesidades de cara a los próximos años. Explicó que dejará «un documento» en el departamento, con una serie de preguntas para buscar esa información, y en un par de semanas, regresar para recoger esos planteos.

Resaltó que el INEFOP aspira en este nuevo período, a «tomar la iniciativa» en cursos de capacitación, de idiomas, de inteligencia artificial, educación dual -que es la combinación entre el aula y la práctica-, entre otros que se definirán, en base a los reclamos recogidos en esta iniciativa.