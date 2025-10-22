El hombre, con antecedentes, fue encontrado con partes de aire acondicionado y un taladro.

Un rápido accionar policial permitió detener a un hombre de 31 años acusado de hurtar piezas de aire acondicionado desde un supermercado ubicado en Ruta 1 Vieja, kilómetro 26, en Ciudad del Plata.

El hecho ocurrió en horas de la noche de este martes, cuando una persona se comunicó con el Centro de Comando Unificado Departamental alertando sobre un sujeto que estaría robando en el lugar.

Efectivos de la Unidad de Respuesta Policial (URP) concurrieron al comercio y constataron daños en cables y equipos de aire acondicionado. Una empleada del establecimiento confirmó el hurto de piezas del sistema de refrigeración, por lo que se solicitó la presencia de Policía Científica, que realizó el relevamiento correspondiente.

De forma simultánea, personal del Grupo de Reserva Táctica (GRT) efectuó recorridas en la zona y ubicó al presunto autor a pocas cuadras del lugar. El hombre, poseedor de antecedentes penales, fue identificado llevando una bolsa con cañerías, un taladro y un aire acondicionado portátil.

El detenido fue trasladado a la Comisaría 11ª de Delta del Tigre, y la Fiscal Letrada de Libertad dispuso las actuaciones de rigor.

El individuo permanece a disposición de la Justicia.