Francisco Bonahon, formado en Jaguar Hockey, fue convocado para la preselección nacional Sub-18 que competirá en 2026.
Francisco Bonahon, joven jugador surgido de Jaguar Hockey, fue preseleccionado para integrar la Selección Uruguaya Sub-18, que se prepara para un torneo internacional previsto para 2026. La convocatoria representa un paso clave en la carrera del deportista maragato, que continúa destacándose en el ámbito nacional.
Actualmente, Bonahon juega en Montevideo con el equipo Yacht, mientras que en San José mantiene su vínculo con Jaguar, integrando la categoría Mayores.
El joven deportista expresó su entusiasmo por esta nueva etapa y recordó su trayectoria: “El año pasado fui goleador en la categoría Sub-15, y ahora tengo la oportunidad de representar a San José en la selección. Es un orgullo enorme y una gran motivación para seguir entrenando”, afirmó.