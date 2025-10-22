Se realizará el sábado 1 de noviembre desde la hora 16

En la tarde del pasado martes 21, en Ciudad del Palta se realizó el lanzamiento oficial de la carrera «INJU 5K» a realizarse en las calles de dicho municipio, el próximo sábado 1 de noviembre, desde la hora 16, partiendo desde las letras corpóreas de Ciudad del Plata.

«Esta carrera es una oportunidad maravillosa, para trabajar la salud mental, física, y también aprovechar nuestro medioambiente, y los lugares hermosos que tenemos en Ciudad del Plata […] es una buena oportunidad para la integración», afirmó Leticia Soto, encargada del área social del municipio.

Por su parte, la directora del Mides San José, Jazmín Martínez, presente también en la conferencia junto a Soto, resaltó que es la primera vez que este evento se hace en Ciudad del Plata, destacando que es «sumamente importante por la descentralización, apostando a la participación de la juventud».