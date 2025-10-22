Será este domingo 26 de octubre, en horas de la mañana

Este próximo domingo 26 de octubre se realizará una caravana de motos desde Montevideo a San José, con motivo de celebrarse el Día del Motociclista Uruguayo. Esta convocatoria es iniciativa de varios grupos de motociclistas y talleristas vinculados al motociclismo uruguayo.

El Día del Motociclista Uruguayo se celebra el 27 de octubre, día en que nació el maragato Roberto Cerdeña, un referente de compañerismo y solidaridad para el motociclismo. Este evento, en 2024, contó con la participación de 700 motos.

La convocatoria es a la hora 8 en el monumento al motociclista en las Canteras del Parque Rodó de Montevideo, y cumplirán con el siguiente recorrido:

Hora 9 – Partida por rambla de Montevideo hacia el oeste, accesos y Ruta 1.

Hora 10 – Llegada a la ciudad de Libertad. Parada en el Parque Clauzolles.

Hora 11 – Salida hacia la ciudad de San José.

Hora 11:40 – Llegada al monumento al motociclista ubicado en la intersección de rutas 3 y 11.

Allí también confluyen motociclistas procedentes de otras zonas del país, que son recibidos por autoridades departamentales. Esta actividad cuenta con la declaración de interés turístico (Ministerio de Turismo), y de interés departamental (Intendencia de San José).