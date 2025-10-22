Los interesados deberán enviar currículum con foto y asunto «LLAMADO MANTENIMIENTO» a [email protected] hasta el viernes 31 de octubre

Una empresa de San José de Mayo abrió un llamado laboral para incorporar personal en el área de servicios fúnebres y mantenimiento.

Entre los requisitos se destacan contar con experiencia en mantenimiento, libreta de conducir categoría A, disponibilidad horaria y residencia en San José de Mayo.

Además, se valorará la experiencia en el rubro, la buena presencia y la capacidad de aprendizaje de los postulantes.

Las personas interesadas deberán enviar su currículum con foto, indicando en el asunto “LLAMADO MANTENIMIENTO”, al correo [email protected], hasta el 31 de octubre de 2025.