Buscará destacarse en los 200 metros espalda representando a Uruguay en la Copa Pacífico, que se disputará en Bolivia del 12 al 15 de noviembre.



Emiliano Martínez, joven talento de la natación de San José de Mayo, se prepara para su gran desafío: participar en la Copa Pacífico, que se disputará en Bolivia del 12 al 15 de noviembre.

Con tan solo 15 años, Emiliano ya forma parte del plantel destacado del departamento y ha logrado clasificar oficialmente para la competencia. Su entrenadora, Marcela Puig, destacó su disciplina y esfuerzo constante para alcanzar este nivel.

En la competencia, Emiliano competirá en los 200 metros espalda, con un tiempo registrado de 2 minutos y 20 segundos, representando no solo a San José, sino también a Uruguay.

Debido a los costos del viaje, su familia ha iniciado una campaña solidaria para apoyar su participación. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante Prex: 21207634, C.I.: 58644779, a nombre de Emiliano Martínez.