Remarcaron que este tipo de actividades promueven espacios de bienestar para toda la comunidad

El municipio de Ecilda Paullier invita a familias, docentes, educadores y a toda la comunidad a participar del Taller sobre Bullying, una instancia de reflexión y diálogo destinada a comprender esta problemática, su impacto y las formas de acompañar a niñas, niños y adolescentes para prevenirla.

La actividad apunta a generar un «espacio abierto para compartir experiencias«, informarse y fortalecer vínculos basados en la empatía y el respeto, «contribuyendo así a entornos más libres de violencia».

El taller se llevará a cabo el martes 28 de octubre, a la hora 18, en la Escuela N°48 de Ecilda Paullier. Los interesados pueden obtener más información comunicándose al 4342 9000 interno 1600 o a través del Instagram @ofijuventud_sanjose.

Desde el municipio, destacaron que este tipo de actividades forman parte del compromiso de seguir «promoviendo espacios de bienestar, convivencia y educación para toda la comunidad».