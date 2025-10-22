La Policía intervino tras el aviso de un vecino. Los sospechosos fueron sorprendidos dentro del predio y quedaron detenidos.



Dos hombres de 35 y 39 años fueron detenidos por tentativa de hurto en un depósito ubicado en las inmediaciones de María Inés Rodríguez y Nicolás Guerra, en San José de Mayo, luego de que un vecino alertara a la Policía sobre la presencia sospechosa de dos personas dentro de un predio privado.

Según informó la Jefatura de Policía de San José, el hecho ocurrió en la noche del martes. Personal de la Unidad de Respuesta Policial (URP) acudió al lugar y se entrevistó con el propietario, quien confirmó que dos individuos estaban dentro del galpón, utilizado como depósito, intentando robar.

Con autorización del dueño, los efectivos ingresaron al lugar y detuvieron a uno de los hombres mientras intentaba huir. El segundo sospechoso fue hallado escondido entre el mobiliario del depósito.

Ambos fueron trasladados a la Comisaría 1.ª de San José de Mayo, donde quedaron a disposición de la Fiscalía Letrada de 2.º Turno, que dispuso continuar con las actuaciones correspondientes.

El propietario informó que, si bien no faltaban objetos, sí se registraron daños en un vehículo que se encontraba dentro del depósito.

Los dos hombres permanecen detenidos mientras avanza la investigación.