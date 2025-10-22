OSE informó que los trabajos programados dejarán sin agua durante varias horas a vecinos de un sector de la ciudad.



A través de un comunicado, Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó que mañana, jueves 23 de octubre, se realizarán trabajos programados en la red de distribución de agua potable, lo que provocará interrupciones temporales en el servicio.

La zona afectada está delimitada al norte por Eusebio Vidal, al sur por Luis A. de Herrera, al este por 25 de Mayo y al oeste por José G. Artigas, en la ciudad de San José de Mayo.

El corte comenzará a la medianoche del 23/10/25 y se extenderá hasta las 5:00 de la mañana. Tras restablecerse el servicio, podrían registrarse fenómenos puntuales de turbiedad como consecuencia de los trabajos realizados.

OSE solicita a los vecinos que, ante cualquier inconveniente posterior al restablecimiento del suministro, contacten al Centro de Atención Telefónica llamando al 0800 1871 o al *1871 desde teléfonos móviles.

La entidad también aclaró que en caso de mal tiempo, los trabajos se suspenderán hasta nuevo aviso, priorizando la seguridad y la eficiencia de las tareas.