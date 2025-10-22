El conductor fue internado con alcohol en sangre y un joven ajeno al accidente, que tomaba mate en la rambla, sufrió una fractura al ser alcanzado por los restos del impacto.

Un grave siniestro de tránsito se registró en la medianoche de este martes en la rambla Presidente Wilson y avenida Sarmiento, frente al parque de atracciones del Parque Rodó, en Montevideo. El hecho ocurrió alrededor de las 23:20 horas, cuando una camioneta perdió el control y volcó tras maniobrar a gran velocidad.

Según informó Telemundo (Canal 12), el vehículo era conducido por un joven de 30 años que, al intentar tomar la rambla hacia el Centro, dobló bruscamente hacia la derecha. En la maniobra, la camioneta sobrepasó el cantero central, giró sobre su eje varias veces e impactó contra los conos de la ciclovía, quedando finalmente sobre el carril en dirección al este.

El conductor fue trasladado al CTI del hospital Maciel, donde los análisis confirmaron que tenía alcohol en sangre. Su acompañante, una mujer de 27 años, fue internada con politraumatismos en un sanatorio capitalino.

Además, un joven que se encontraba tomando mate en el muro de la rambla resultó lesionado cuando uno de los objetos separadores de la bicisenda salió despedido tras el impacto y le provocó una fractura en una pierna.

En el lugar trabajaron Policía Científica, personal de la Zona Operacional I y Bomberos, quienes debieron rescatar al conductor atrapado dentro del vehículo. A las 8 de la mañana de este miércoles, la camioneta seguía en el lugar, lo que generó demoras en la circulación de la zona.