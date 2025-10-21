A iniciativa de la edila Antonella Hornos (PN), se discutió la situación en Sala, y obtuvo definiciones por unanimidad

Este lunes 20, en la Junta Departamental de San José, se debatió sobre una moción urgente, acerca de la «situación extrema que padece el Hospitalito de Ciudad del Plata». Fue presentada por la edila Antonella Hornos, nacionalista, y proveniente de la agrupación «Otra Mirada».

En su exposición en Sala, dijo que usuarios de ASSE han manifestado públicamente su preocupación ante la falta de traslados oportunos y la espera prolongada, «en algunos casos más de 18 horas, generando situaciones críticas, e incluso fallecimientos evitables«, afirmó.

La edila mocionante, se reunió con el equipo de dirección del centro de salud, encabezado por el subdirector, Ariel Díaz, y la directora del establecimiento, Lorena Aranda, quienes le explicaron que el tiempo de diagnóstico, «rara vez supera la hora«. Sin embargo, en aquellos casos que se requieren traslados, «se inicia un proceso que depende del SAME 105, en Montevideo«, quien debe gestionar con distintos hospitales, la disponibilidad de camas o servicios.

Tras el debate generado por la moción, se votó por unanimidad (29/29), la solicitud a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), para evaluar «la posibilidad de reforzar el servicio de ambulancias y personal médico en la zona, específicamente en horarios nocturnos y fines de semana«, y considerar «la posibilidad de llegar a un acuerdo con instituciones privadas para utilizar el sistema de complementación de servicios ya que el mismo funciona muy bien en el departamento de Canelones«.

También se solicitó que se gestione en coordinación con el ministerio de Salud, el ministerio de Desarrollo Social, la Intendencia de San José y ASSE, «la posibilidad de obtener una camioneta tipo van accesible e inclusiva, con chofer, para ser asignada al centro de salud local« .