Se planteó en la Junta Departamental, alegando que hoy cuesta «un platal» sacar una para quien vive en el interior

Mario Guerra, edil por el Partido Nacional, en la media hora previa de la sesión de la Junta Departamental de San José, del pasado lunes, propuso reinstalar el servicio de obtención de libretas de conducir, en las Juntas Locales del departamento: Mal Abrigo, Puntas de Valdez, Rafael Perazza y Villa Ituzaingó.

El edil destacó que tiempo atrás, en ciertos días, los vecinos se acercaban para gestionar dicho trámite, en el interior de San José. Guerra sostiene que hoy en día se tiene que hacer un gasto «imponente» para trasladarse a las oficinas donde se cuenta con el servicio. Resaltó que esto descongestionaría a las oficinas que realizan el trámite en el departamento.

«Tiene que depender de perder de trabajar, tiene que llevar a otra persona para que le firme la libreta, yo me pregunto: ¿Cuánto termina costándole a un trabajador esa libreta? un platal«, afirmó.

Consultado sobre si reinstalar esta función implicaría mayores recursos humanos, logísticos o económicos, dijo que no, porque «ya tenemos a los funcionarios que es lo fundamental, si no están especializados, bueno que los especialicen, y compren herramientas nuevas, como una computadora, o una cámara de sacar fotos, supongo yo que no será tanto gasto«.