El presidente de Yamandú Orsi dijo este martes que a menos de ocho meses del inicio de su gobierno, ya se han cumplido más de la mitad de las prioridades anunciadas durante la campaña electoral, informó Telenoche.

Fueron 48 las prioridades anunciadas por el actual presidente en Colonia durante su gira previa a las elecciones que se llevaron a cabo en octubre del 2024. Consultado en ese departamento por el cumplimiento de lo presentado, Orsi dijo que van encaminados y transitándolo de a poco.

«Los partidos políticos llegan al gobierno con un programa determinado, y en campaña electoral lo que solemos hacer es aterrizarlo en algunas prioridades: la atención a la infancia y adolescencia; la innovación como forma de generar desarrollo y crecimiento; la protección social que tiene que fortalecerse porque hay herramientas que ya no funcionan; y meter recursos y cabeza en los temas de seguridad, por ahí van las cosas», sentenció el presidente.