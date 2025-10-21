El periodista y locutor tenía 75 años. Fue referente del cine uruguayo y rostro emblemático de “Subrayado”.

Falleció en las últimas horas el reconocido crítico de cine, periodista, locutor, publicista y productor Jackie Rodríguez Stratta, según informó Radio Sarandí. Tenía 75 años y una extensa trayectoria vinculada al periodismo y la industria cinematográfica.

Comenzó su carrera como productor en Canal 4, debutando luego en la conducción de Detrás de la pantalla junto a Yamandú Marichal en Canal 5. Más tarde se incorporó a Canal 10, donde consolidó su presencia en televisión.

En 1992, realizó el ciclo Galas del cine, dedicado a producciones y figuras internacionales. Una década después, en 2002, se integró a la edición central de “Subrayado” como responsable de la sección de espectáculos. Desde allí, popularizó la frase “en varias salas”, con la que presentaba los nuevos estrenos semanales, marcando una época en la televisión uruguaya.

Rodríguez Stratta también fue columnista de cine en CX 12 Radio Oriental y trabajó en promoción y publicidad para compañías internacionales como Metro-Goldwyn-Mayer y Universal Pictures, siendo un nexo clave entre los estrenos globales y el público local.

Participó de numerosos festivales internacionales de cine, destacándose por sus 18 presencias en el Festival de San Sebastián, 14 en Cannes, 10 en Berlín (Berlinale) y dos en los Premios Óscar. Además, impulsó talleres y actividades de formación para nuevas generaciones de cinéfilos y comunicadores.

El velatorio se realizará este martes desde las 15:30 horas en la empresa Ignacio Novas (Javier Barrios Amorín 1076, sala 1). Sus restos serán cremados en el Cementerio Parque del Recuerdo Interbalnearia.