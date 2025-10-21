El siniestro ocurrió anoche en la intersección de Lavalleja y Ansina; ambos ocupantes de la moto fueron atendidos y dados de alta.



Una maniobra arriesgada terminó en un siniestro de tránsito en San José de Mayo durante la noche del lunes. Según informó la Jefatura de Policía, el incidente ocurrió en la intersección de calles Gral. Juan A. Lavalleja y Ansina y involucró a un auto y una moto.

El conductor del birrodado relató que circulaba de norte a sur por Lavalleja e intentó rebasar una camioneta cuando impactó de frente con un auto que circulaba en sentido contrario. Su pareja, quien iba como acompañante, resultó lesionada y ambos fueron atendidos por personal de UDEMM, diagnosticados como politraumatizados y posteriormente dados de alta.

Por su parte, el conductor del auto aseguró que su vehículo transitaba hacia el norte cuando la moto esquivó una camioneta que doblaba a la izquierda, provocando la colisión. Se realizaron las actuaciones pertinentes y la espirometría, resultando negativa para el conductor del auto. La Fiscalía Letrada de San José de 1° Turno fue notificada y dispuso la continuidad de los procedimientos legales correspondientes.

El hecho pone nuevamente en evidencia la importancia de respetar las normas de tránsito y circular con precaución, especialmente en intersecciones con maniobras complicadas.