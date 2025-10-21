El evento reunirá a jóvenes artistas y emprendedores de San José este sábado desde las 16:00.

La Intendencia de San José anunció la llegada de la Expo Joven 2025, una propuesta que busca dar visibilidad al talento joven del departamento, promoviendo el arte, la creatividad y los emprendimientos locales.

El encuentro se realizará este sábado 25 de octubre desde las 16:00 horas en la ex estación de AFE de San José de Mayo, un espacio que se transformará en escenario de música en vivo, muestras artísticas y stands de jóvenes emprendedores.

La actividad está organizada por la Oficina de la Juventud de la Intendencia de San José, que además informó que ya está disponible el formulario de inscripción para quienes deseen participar y exponer sus productos o propuestas.

Desde la organización destacan que la Expo Joven “es una oportunidad para que las nuevas generaciones muestren su trabajo y conecten con el público”, en un ambiente que combina entretenimiento, cultura y participación.

Para obtener más información, los interesados pueden dirigirse a la Oficina de la Juventud (Viera y Benavídez esquina Colón), comunicarse al 4342 9000 interno 1600, o seguir la cuenta de Instagram @ofijuventud_sanjose.