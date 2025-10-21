El incidente ocurrió esta madrugada; la Policía actuó rápidamente y detuvo al sospechoso.

Una madrugada de tensión en San José de Mayo terminó con la detención de un hombre de 33 años, luego de que vecinos reportaran que arrojaba piedras contra una vivienda, causando daños en ventanas y puerta de ingreso.

Desarrollo:

Según informó la Jefatura de Policía de San José a través del Comunicado de Prensa N.º 242/2025, una mujer solicitó asistencia policial al Centro de Comando Unificado Departamental (C.C.U.D.), tras notar que un sujeto estaba arrojando piedras hacia su hogar en la intersección de calles Vidal y Montagne.

Al llegar al lugar, el personal de la Unidad de Respuesta Policial (U.R.P.) confirmó los daños en la vivienda. Posteriormente, se realizaron recorridas en la zona hasta localizar a un hombre que coincidía con la descripción aportada.

El detenido, de 33 años y con antecedentes penales, fue trasladado a la Comisaría 1ra. de San José de Mayo, mientras que la Policía Científica realizó el relevamiento de los daños ocasionados. El caso continúa bajo investigación de la Comisaría 1ra.

La rápida intervención de las autoridades evitó que el incidente escalara y permitió garantizar la seguridad de los vecinos, mientras se investigan las motivaciones del ataque.