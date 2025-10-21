Una nueva encuesta de Equipos Consultores reveló que el 95% de los uruguayos tiene una orientación política definida, mientras que solo un 5% no sabe o no contesta cuando se le pregunta por su posición ideológica.

El estudio muestra que la mayoría (36%) se ubica en el centro, seguida por quienes se consideran de derecha o centro derecha (31%), y finalmente por los que se identifican con la izquierda o centro izquierda (28%).

Según Equipos, Uruguay atraviesa desde 2019 una etapa de equilibrio ideológico inusual, con una distribución casi pareja entre los tres bloques. “Es una situación inédita”, señala el informe, recordando que la derecha predominó hasta el año 2000, mientras que la izquierda lo hizo entre 2002 y 2018.

“El equilibrio actual lleva seis años consecutivos y atravesó dos procesos electorales y un referéndum sin que la matriz ideológica registre cambios significativos”, explica la consultora.

El análisis también destaca que las posiciones moderadas son mayoría en ambos electorados, tanto en el del presidente Yamandú Orsi como en el del líder opositor Álvaro Delgado, fenómeno que Equipos define como una “curiosa simetría”.

Entre los votantes de Orsi, el 45% se identifica con el centro, el 31% con la centroizquierda y el 24% con la izquierda. En el caso de Delgado, también predomina el centro, con menos presencia de posturas extremas.

La consultora interpreta que esta tendencia explica el tono moderado del gobierno y la necesidad de los partidos de apelar a una ciudadanía más equilibrada ideológicamente.

Por edad, no se observan grandes diferencias, aunque hay matices: los mayores tienden a la derecha, y los jóvenes muestran mayor inclinación al centro, algo que marca un cambio respecto a décadas pasadas, cuando ese grupo se asociaba más con la izquierda.

La encuesta se realizó entre febrero y agosto de 2025, con 4.416 casos presenciales y telefónicos, y un margen de error de ±1,5%, dentro de un nivel de confianza del 95%.