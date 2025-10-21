Alejandra Ferreri (FA) hizo la solicitud en la Junta Departamental, y dijo que Pianzzola «es una persona violenta»

En la sesión ordinaria de la Junta Departamental de San José del pasado lunes 20, la edila (s) por el Frente Amplio, Alejandra Ferreri, solicita a la Intendencia que “no lo tengan en cuenta” al empresario de Parking San José, Álvaro Pianzzola, de cara al nuevo llamado a licitación que se realizará por la concesión del estacionamiento tarifado en San José de Mayo.

«Es una persona violenta, él vino acá a denunciar cosas que no se comprobaron todavía, y no es bueno para la gente, tener en la institución, un contrato con personas así», afirmó Ferreri.

También se refirió a los comentarios propinados por el empresario, donde en redes sociales, en diferentes oportunidades, trató a los ediles del Frente Amplio de «ratas«. «Nadie dijo nada de eso, y eso es violencia política, si bien es simbólica, es política, porque él fue edil, fue presidente de acá, y pertenece a un partido político«, concluyó la edila.