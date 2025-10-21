Será un encuentro de tablas y kayaks a pocos kilómetros de la ciudad de Libertad

La Escuela de Paddle Surf SupLibertad llevará adelante la 1ª Travesía Río San José 2025, un encuentro deportivo y recreativo que combinará tablas y kayaks en un recorrido de 12 kilómetros a lo largo del río, a pocos kilómetros de la ciudad de Libertad.

El evento se realizará el domingo 26 de octubre, con punto de partida en el Puente del Paso Valdez y llegada al predio de Rincón de Buschental. La actividad tiene una dificultad media y contará con dos paradas intermedias para descanso en zonas de playa señalizadas por los guías de la travesía. La duración estimada del recorrido es de tres horas y media.

El objetivo de la propuesta es dar inicio a la cuarta temporada de la escuela, promoviendo los deportes náuticos y visibilizando los espacios naturales de la región.

La zona contará con baños químicos y es obligatorio el uso de chaleco salvavidas. En caso de alerta meteorológica, la travesía se reprogramará para el domingo 9 de noviembre. Las inscripciones se realizan por WhatsApp al 099 003 493 o 094 322 990. La actividad es promovida por el municipio de Libertad.