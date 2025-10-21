Lo aprobó el anterior gobierno.

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, dijo que le reclamarán al gobierno que cumpla con el plan de saneamiento que cubría a 61 localidades en una primera etapa y que fue definido en el periodo pasado, informó Canal 5.

«Vamos a dar la batalla política para que se cumpla con lo que se acordó y que es de justicia para el interior del país», afirmó Delgado, ante la posibilidad de que sea rediseñado con la inclusión de menos localidades.

En otro orden, el senador nacionalista criticó el proyecto de ley de presupuesto aprobado en la Cámara de Diputados. Aunque el texto fue aprobado en general con votos del Partido Nacional, el legislador lo calificó de «restrictivo», «sin ideas nuevas» y «medio pelo». Asimismo, indicó que en el Senado defenderán los acuerdos alcanzados en la cámara baja.

San José

En el marco del plan, en el departamento josefino, se trabajará en San José de Mayo, Libertad, Rodríguez y Ecilda Paullier. Cabe destacar que un grupo de vecinos de Ciudad del Plata pretendía que esa zona fuera incluida en el plan, pero hasta el momento no han obtenido una respuesta positiva a la solicitud.