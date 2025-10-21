«La idea es darle un tinte más político a la gestión», sostuvo el edil por el Frente Amplio

En las últimas semanas, Daniel Blanco, edil por el Frente Amplio en San José, fue designado asesor territorial de OSE, a raíz de ser invitado por el vicepresidente del organismo, Guillermo Caraballo, quien fue intendente de Paysandú en el período 2015-2020.

El objetivo será cubrir el departamento a nivel territorial, así como también puede extenderse a departamentos aledaños como Colonia, Florida y Flores. «La idea es darle un tinte más político a la gestión, de cercanía, y de estar cerca del desempeño de las oficinas comerciales, de las cuadrillas, de la parte operativa» detalló.

Entre las principales inquietudes transmitidas por vecinos y organizaciones sociales de San José, se destacan: conexiones de saneamiento, redes de agua, contadores, entre otras.

Consultado por el saneamiento en Ciudad del Plata y Rodríguez, temas ampliamente y reiteradamente abordados en el debate público, así como en el Legislativo Departamental, por diferentes ediles, dijo sobre el primer municipio que «estamos en el debe, no solo de OSE, sino a nivel general de servicios», recalcó que en base al presupuesto destinado se verá que localidades se van a estar cubriendo.

En referencia al segundo, expresó que en las últimas horas se contactó con Norberto Zunino, alcalde de Rodríguez. Dijo que «quiere tener más información de primera mano» debido a que si bien San José recibirá una «inyección importante en lo que es inversión para saneamiento» aún no se tienen trazados cuáles son los lugares a intervenir.

En ese marco, pretende charlar con los restantes alcaldes, y una vez que se sepan cuales serán los puntos a realizar saneamiento, se comunicará oportunamente, afirmó Blanco.

Por último, consultado sobre el vínculo con los integrantes de la Federación de Funcionarios de O.S.E (FFOSE) en San José, remarcó que «hay un buen relacionamiento«.