La Intendencia de San José convocó a las comisiones barriales de la capital para definirlos

La Intendencia de San José, informó este martes, sobre una reunión que organiza la comisión organizadora de los festejos del Carnaval 2026, a efectos de convocar a las comisiones barriales de la ciudad de San José de Mayo para el próximo jueves 30

de octubre.

El objetivo de la misma es coordinar las fechas para la realización de escenarios de Carnaval en los barrios de la capital departamental. La reunión comenzará a la hora 19:00 en la sala de conferencias del edificio central de la Intendencia (Asamblea 496, planta alta, San José de Mayo).

Días atrás, se definió quiénes integrarán la comisión que estará presidida por el director general de Obras y Vialidad, Gustavo Bares, e integrada por el director general de Cultura y Educación, Jorge Gutiérrez Pérez, además de los funcionarios Alejandro García, Claudio Durán, Walter Barreto, Gonzalo Jara, Bruno Navarro, Ana Laura Villarreal, Cecilia Laborde, Florencia Dato, Fiorella Vallejo, Nataly López y Natalia Mora.

También formarán parte el edil Roberto Cabral y Rubén García, en representación de la Asociación de Carnavaleros de San José.