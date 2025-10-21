Ocurrió en la vivienda del agredido ubicada en Nueva Helvecia, Colonia.

Tres personas llegaron a una vivienda en Nueva Helvecia a la noche e ingresaron por la fuerza agrediendo al propietario, un hombre mayor de edad.

La víctima, Ruben Pereira de 80 años, fue golpeado en el rostro y la espalda mientras los atacantes le exigían dinero. En medio del hecho, uno de ellos lo tomó del cuello hasta dejarlo inconsciente. Creyendo que había fallecido, lo cubrieron con una lona y huyeron del lugar llevándose dinero en efectivo y un teléfono celular.

Minutos después, el hombre recuperó la conciencia y logró llegar hasta la casa de un vecino, desde donde se dio aviso a la Policía.

El damnificado presentó fracturas faciales y múltiples lesiones, siendo atendido por personal médico.

La Policía continúa con las actuaciones. Ruben brindó su testimonio a Radio del Oeste.