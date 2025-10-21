El suministro se verá interrumpido mañana miércoles de 08:00 a 12:00 por tareas programadas en la red de distribución.



Mañana, miércoles 22 de octubre, OSE realizará trabajos programados de mejoras en la red de agua potable, lo que provocará una interrupción temporal del suministro en Ciudad del Plata, San José. Se recomienda a los vecinos tomar precauciones y almacenar agua para uso doméstico.

El corte se extenderá desde las 08:00 hasta las 12:00 horas, afectando principalmente la zona de Santa Mónica, delimitada al norte por calle Paraná, al sur por Ruta 1 Vieja, al este por camino al Gaucho Negro y al oeste por Avda. Eduardo Calcagno.

Tras restablecer el servicio, podrían aparecer fenómenos puntuales de turbiedad debido a los trabajos realizados. En caso de cualquier inconveniente posterior, los usuarios deben comunicarse con el Centro de Atención Telefónica al 0800 1871 o al 1871 desde móviles.

OSE aclaró que, si las condiciones climáticas impiden los trabajos, las tareas serán suspendidas hasta nuevo aviso. Estas acciones forman parte de un plan de mejoras constante para garantizar un suministro más estable y seguro en la zona.