El pasado jueves 16, el ministro del Interior, Carlos Negro, se hizo presente en San José de Mayo, a efectos de reunirse con el comando de la Jefatura de Policía de San José. Al finalizar su presencia en el territorio capitalino, realizó una conferencia de prensa.

Fue allí donde informó cuál es la realidad en materia de seguridad del departamento, y dio detalles acerca de la «Operación Nairobi«, un mega operativo realizado en la capital departamental a lo largo de la tarde de ese día, que culminó con 7 detenidos, en 11 allanamientos realizados.

Consultado sobre si habrá más policías en San José, dijo que sí, que «se va a sumar personal«. En concreto, mencionó que fue enterado de cuales son las características que necesita el departamento: «Se tomó nota, y se está trabajando en la asignación de nuevos recursos humanos para la Jefatura de Policía de San José«.

En referencia a cuándo se podrían incorporar estos nuevos efectivos, dijo que «depende de los recursos humanos con que se cuentan a la fecha, de las vacantes generadas, y de la formación que requieren para armarse las vacantes, eso hay que hacerlo en etapas, no se puede educar a todos a la misma vez«.