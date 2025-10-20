Apuntará a la protección patrimonial del departamento

La Intendencia de San José oficializó la integración de la nueva Comisión del Patrimonio Cultural del departamento, órgano asesor que tendrá entre sus cometidos la promoción, protección y valorización del acervo histórico, cultural y natural del territorio.

El equipo estará conformado por el director general de Cultura y Educación, Jorge Gutiérrez Pérez, el arquitecto Nicolás Roquero por la Oficina de Arquitectura, y el ingeniero agrónomo Diego Barboza en representación de la Dirección General de Gestión Ambiental y Salud.

También integran la comisión los arquitectos Rafael Perroni y Eduardo Castro, por la delegada departamental San José de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, la Prof. Margarita Patrón, el profesor Pablo Rivero, la doctora Laura Beovide, y el licenciado Alejandro Cortalezzi, en nombre de la Agrupación de Amigos del Patrimonio de San José (Agampa). Finalmente, se suma el edil suplente Walter Faggiani.

Según la resolución del Ejecutivo Departamental, la comisión “tendrá como cometido sugerir proyectos de legislación en la materia a ser aprobada por el gobierno departamental, promover la coordinación de acciones con la Comisión de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación, proponer convenios con organismos públicos y privados con los que se considere conveniente acordar actuaciones conjuntas y, en general, asesorar en la identificación de los bienes tangibles e intangibles que deban ser declarados Monumentos del Patrimonio Cultural del departamento de San José”.

El decreto que respalda la creación e integración de este órgano es el N.º 2955, marco normativo que define las categorías de bienes históricos, culturales y naturales que podrán ser objeto de protección patrimonial en el departamento.