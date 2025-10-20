Según un informe realizado por el Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) del ministerio del Interior

Uruguay atraviesa una transformación en su mapa del delito: la violencia con armas de fuego se desplaza hacia el interior del país y eso prende una alerta especial para departamentos como San José. Un diagnóstico ampliado del Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) del ministerio del Interior, elaborado como insumo para el Plan Nacional de Seguridad Pública 2025–2035, muestra tendencias que exigen respuestas locales y territoriales, según informó este lunes «Montevideo Portal«.

El informe parte de un dato contundente: en Uruguay hay 617.000 armas registradas, es decir, aproximadamente una de cada seis personas posee un revólver u otro elemento capaz de disparar. Entre 2013 y 2024, los delitos con armas de fuego crecieron un 300% y, entre 2011 y 2024, los homicidios aumentaron un 87% —la mayoría cometidos con armas de fuego—.

El documento identifica al consumo de sustancias como otro facilitador clave. El alcohol es la droga más extendida (prevalencia de vida del 88,9%) y el consumo problemático sigue en alza. Desde la legalización del cannabis en 2013, su “uso problemático” se mantiene bajo; en contraste, el consumo de cocaína y pasta base aparece como un motor de la criminalidad, sobre todo en contextos de exclusión social, cárceles y personas en situación de calle, donde además se agravan problemas de salud mental.

En materia de respuesta penal, el gasto en seguridad creció un 21% en términos reales entre 2013 y 2024, y el Ministerio del Interior ejecuta más del 90% del presupuesto de seguridad. El 15% del presupuesto va al sistema carcelario, aunque el gasto por persona privada de libertad se redujo un 27% en la última década. Uruguay cuenta con una de las presencias policiales más altas de la región: 21.146 efectivos dedicados a prevención y represión, lo que equivale a 591 policías por cada 100.000 habitantes.

En cuanto a resultados operativos, el sistema penal aclara entre el 55% y el 67% de los homicidios (Canelones lidera con un 80%; Montevideo apenas supera el 47,6%). El país también figura entre los de mayor tasa de encarcelamiento del mundo, con 444,7 presos por cada 100.000 habitantes, y una reincidencia alta: el 65,6% de las personas liberadas reincide en menos de tres años. El uso letal de la fuerza policial se mantiene estable, con un promedio anual de 18,8 casos; los delincuentes abatidos suelen ser jóvenes de Montevideo.

Entre las conclusiones, la AECA describe una paradoja: altos niveles de control penal —tanto en número de efectivos como en capacidad represiva— pero baja capacidad preventiva y limitada capacidad analítica para comprender las nuevas conductas delictivas. A esto se suma la “privatización de la seguridad”: en 2024 había más de 15.000 guardias privados habilitados, cerca de la mitad del total de policías en actividad.

Uno de los hallazgos más relevantes para el interior es la descentralización de la violencia armada. Departamentos como Durazno, Rivera y Lavalleja superan los 100 delitos con armas por cada 100.000 habitantes, ubicándose por encima de Montevideo. El informe relaciona ese fenómeno con una eventual “ruralización” de la violencia: en zonas rurales el acceso a armas suele ser más sencillo y las dinámicas locales difieren de las urbanas.

San José es el cuarto departamento a nivel país, con más delitos efectuados con armas de fuego, con 64,7 cada 100.000 habitantes, seguido de Lavalleja con 66,9; Rivera con 71,8 y en primer lugar Durazno, con 109,7. De esta forma, estos departamentos, superan ampliamente a Montevideo que cuenta con 56 delitos por cada 100.000 habitantes.