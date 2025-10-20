La Intendencia definió quiénes estarán a cargo de planificar los festejos del próximo Carnaval.

La Intendencia de San José designó la comisión organizadora del Carnaval 2026, encargada de planificar y coordinar los festejos de una de las celebraciones más populares del departamento.

Según la resolución del Ejecutivo Departamental, el Carnaval es “una fiesta popular de primer nivel”, que en los últimos años se ha transformado en un verdadero centro de atención del turismo interno y en un punto de encuentro para miles de vecinos.

La comisión estará presidida por el director general de Obras y Vialidad, Gustavo Bares, e integrada por el director general de Cultura y Educación, Jorge Gutiérrez Pérez, además de los funcionarios Alejandro García, Claudio Durán, Walter Barreto, Gonzalo Jara, Bruno Navarro, Ana Laura Villarreal, Cecilia Laborde, Florencia Dato, Fiorella Vallejo, Nataly López y Natalia Mora.

También formarán parte el edil Roberto Cabral y Rubén García, en representación de la Asociación de Carnavaleros de San José.

Desde la comuna se destacó que el Carnaval josefino continúa consolidándose como una de las principales expresiones culturales del departamento, impulsando tanto la participación ciudadana como el movimiento turístico y comercial.