La localidad de Rafael Perazza vive este domingo 19 de octubre una jornada colmada de tradición, cultura y reconocimiento con la realización del 4° Festival en Homenaje a la Mujer Rural, una propuesta con entrada gratuita que reúne a familias de toda la zona.



El evento comenzó a las 10:00 de la mañana en un predio ubicado entre la Ruta 1 nueva y la Ruta 1 vieja, a la entrada de la localidad, y contó con stands de artesanías, desfile de caballería y de autos clásicos, misa criolla y un homenaje especial a las mujeres rurales, protagonistas de la jornada.



La grilla artística incluyó la participación de Grupo G72, Aguaceros, Grupo Tradicionalista Rafael Perazza, La Pachanga, Emanuel Calero, Grupo Nevado, Martín Segovia y Los del Paso, ofreciendo música para todos los gustos y edades.



Además, el público pudo disfrutar de plaza de comidas, servicios de bar, venta de asado con cuero y feria de artesanos, en un ambiente festivo que resalta el valor de las raíces y el espíritu solidario de la comunidad.