El líder del Frente Amplio, cristiano practicante, respondió a los cuestionamientos de la Iglesia sobre la aprobación de la ley de Muerte Digna.

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, lanzó duras críticas a la Iglesia Católica y al arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, tras la aprobación del proyecto de ley de Muerte Digna, también conocida como ley de eutanasia.

Durante el acto por los 105 años del Partido Comunista, Pereira afirmó:

“Yo soy cristiano. Tengo derecho a morir de otra manera. Pero que los que no piensan como yo, se les quite la libertad por un credo, es un pecado imperdonable.”

El dirigente frenteamplista apuntó directamente a la participación del arzobispo en el debate parlamentario. “Hacer política desde la Iglesia diciendo que hay que mirar qué se vota en esa ley, para qué se vota en la elección nacional, es algo que jamás Sturla debería haber hecho”, expresó.

Pereira sostuvo además que los dichos del jerarca religioso “ofenden a los cristianos que creemos en la libertad”, incluso —según dijo— a quienes optan por no hacer uso de ella.

Por su parte, el arzobispo Sturla, que compareció ante la Comisión de Salud durante el tratamiento del proyecto, manifestó su rechazo tras la aprobación de la norma. En un mensaje difundido en video, señaló:

“Sentimos tristeza, pero también gratitud. Tristeza porque se aprobó la ley de la eutanasia, diría San Juan Pablo II, que es un avance más de eso que él llamaba la cultura de la muerte.”

El jerarca eclesiástico agregó que la situación pone de manifiesto las diferentes concepciones sobre la vida, el dolor y el sentido del sufrimiento que existen en la sociedad uruguaya.

Con la aprobación parlamentaria, Uruguay se convirtió en uno de los pocos países de América Latina en legalizar la eutanasia, abriendo un debate profundo entre la libertad individual y las convicciones religiosas.