Un adolescente resultó herido durante una rapiña mientras circulaba en bicicleta por Ciudad del Plata; la Policía investiga el hecho.

Un adolescente de 17 años fue herido de bala en la pierna derecha durante una rapiña mientras circulaba en bicicleta en Ciudad del Plata, San José.

Según informó la Jefatura de Policía de San José, el hecho ocurrió en las inmediaciones de Camino Carlos Roldán y Camino Menéndez, en el Barrio Santa Mónica, cuando dos delincuentes que se desplazaban en moto lo abordaron.

Los sujetos amenazaron al joven con un arma de fuego y le sustrajeron la bicicleta. Al intentar resistirse, uno de los agresores disparó, impactando en su pierna, según relató la víctima al Área de Investigaciones de Zona II, que se encarga de la pesquisa.

El adolescente fue trasladado a un centro asistencial en Montevideo, donde permanece internado bajo observación médica. Las autoridades trabajan para identificar y detener a los responsables del hecho.

La Policía destacó que este episodio se suma a otros incidentes de inseguridad que afectan a ciclistas y vecinos de la zona, reforzando la presencia y vigilancia en los barrios periféricos de San José.