Mirá todo lo que hubo

La cancha del Juan Soler Fútbol Club fue este domingo 19 de octubre el epicentro de una gran jornada solidaria, con la realización de la segunda edición de “Juan Soler Se Mueve”, una propuesta que combina deporte, música, gastronomía y comunidad en apoyo a la Fundación Teletón.



Tras el éxito alcanzado en 2024, cuando se recaudaron más de 750.000 pesos, el evento busca superar esa marca con una programación que incluye actividades para todas las edades.



La jornada comenzó a las 10:00 con una travesía 4×4 por caminos rurales, siguió con la competencia de tractorcitos y un concurso de disfraces, y continuó durante la tarde con la corre caminata de 3 y 7 kilómetros, invitando a vecinos y visitantes a moverse por la solidaridad.



El encuentro ofreció además almuerzo criollo, plaza de comidas y espectáculos musicales con la participación de Sin Estribo, Esteban Sartori, Cincopados, Mauro Jaime, Grupo Amanecer y el Grupo de Danzas Sin Fronteras, entre otros.