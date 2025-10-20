En el paraje Paso del Rey.

El pasado sábado 18 de octubre se llevó a cabo la inauguración de la Gruta del Padre Pío, en una jornada que combinó actividades religiosas, artísticas y comunitarias.



La misa inaugural fue celebrada por Mons. Fabián Antúnez, e incluyó bendiciones, comuniones y bautismos. También se presentaron artistas y ballets locales, entre ellos Julio Silveira, Héctor Reyes, Grupo Amanecer, Gimena Díaz, Lourdes Zerpa, Herencia Gaucha, Sin Fronteras y Departamental.



Los organizadores destacaron la gran participación del público y la recaudación de una importante cantidad de productos no perecederos, destinados al proyecto Cireneos San José.