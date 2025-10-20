Un hombre de 58 años, que además portaba un encendedor y una cuchilla, fue emplazado tras generar un incendio accidental que no causó daños.

Un hombre de 58 años fue detenido tras provocar un incendio accidental en un predio baldío de Ciudad del Plata, San José, según informó la Jefatura de Policía de San José.

El hecho ocurrió el pasado 18 de septiembre, cuando un vecino se presentó en la Comisaría 10ª y denunció que un sujeto había arrojado una botella con combustible hacia un terreno ubicado en Ruta 1, km 29, generando un foco ígneo.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron el incendio y Bomberos intervinieron para extinguirlo, sin que se registraran daños en fincas linderas.

Durante recorridas en las inmediaciones, la policía ubicó a un hombre que coincidía con la descripción aportada, quien portaba un encendedor y una cuchilla y admitió haber provocado el fuego de manera accidental. Fue detenido y trasladado a la Comisaría 10ª.

La Fiscalía Letrada de Libertad dispuso actuaciones y emplazó al hombre para el 20 de octubre en sede fiscal, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias exactas del incidente.