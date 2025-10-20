Lo hizo en la «Gira de Análisis, Autocrítica y Oportunidades de Mejora» que realizó el Partido Nacional el pasado sábado

Durante la “Gira de Análisis, Autocrítica y Oportunidades de Mejora” del Partido Nacional, celebrada este sábado en Fray Bentos, con participación de alcaldes, concejales, ediles, intendentes, legisladores, mesas departamentales, jóvenes y convencionales nacionales.

El senador José Luis Falero —en su calidad de presidente de la Departamental nacionalista de San José— realizó una autocrítica de la derrota del Partido Nacional en los comicios del 2024, apuntó a profundizar el mano a mano con la gente, y destacó la importancia de trabajar «desde el llano».

En su intervención, Falero realizó una autocrítica al funcionamiento partidario a nivel nacional, destacando la necesidad de fortalecer la estructura: “Lo que no podemos permitirnos, es que el gobierno vuelva a comerse al partido, y eso es una gran verdad, lo que sucedió fue que el gobierno se comió al partido, tenemos que aprender, como hoy está haciendo el Frente Amplio, que sale a manifestar por un lado, y por otro lado no habla. Esas cosas hay que aprenderlas como estrategias partidarias«.

Por otra parte, señaló que se deben fortalecer las comisiones departamentales «con los mejores y que tengan ganas«, concluyó que eso, «es militancia pura, y eso debemos recuperar«. Sobre el resultado electoral en los comicios del 2024, dijo que «era muy difícil ganar […] era algo que se veía, pero no por eso decaímos en el esfuerzo, seguimos haciendo hasta donde pudimos, y la sociedad optó por otra cosa, pero optó por otra cosa, porque a su vez fueron tan habilidosos, de salir a mentirle a la gente en campaña«.

Sobre lo anterior, destacó que es uno de los hechos que deben «empezar a desenmascarar, a trabajar en el mano a mano con la gente, y que no nos tiene que doler, porque los números que hacen a la economía del país, cuando tomamos el país, estaban peor que cuando lo dejamos, eso también tenemos que decirlo, porque nos quieren inculcar una mentira diciendo que no van a poder cumplir por como dejamos el país«.

Al finalizar su oratoria, resaltó el haberse postulado a la presidencia de la Comisión Departamental del Partido Nacional en San José, que posteriormente fue electo como tal: «Ahí se trabaja desde el llano, y desde ese llano vamos a transformar y recuperar muchos votos que hemos perdido«.

La instancia organizada por el Partido Nacional, reunió a dirigentes de varios departamentos del país. La delegación josefina fue encabezada por Falero, junto a la intendenta y directora del Directorio, Ana Bentaberri, el diputado Sergio Valverde y otros referentes nacionalistas del departamento.