Tras cerrar los festejos por los 150 años de Ituzaingó, el artista anunció en exclusiva a San José Ahora que estrenará su nuevo espectáculo “Raíces” en la próxima Fiesta Nacional del Mate.

Con un público entusiasta y al ritmo de sus grandes éxitos, Lucas Sugo fue el encargado de poner el broche de oro a los festejos por los 150 años de Villa Ituzaingó.

En diálogo con San José Ahora, el cantante adelantó una primicia: presentará su nuevo show, titulado “Raíces”, en la 21ª Fiesta Nacional del Mate, que se realizará los días 28, 29 y 30 de noviembre en el predio de la Sociedad Criolla Capitán Manuel Artigas, en San José de Mayo.

El espectáculo está previsto para cerrar la jornada del viernes, ya en la madrugada del sábado, a las 00:15. En tanto, el escenario del sábado tendrá su cierre con Soledad Pastorutti.

“Estamos con todas las pilas bien cargaditas, esas que salen del corazón, del afecto”, expresó Sugo.

“En la Fiesta del Mate vamos a presentar el nuevo espectáculo, con nuevo repertorio, muchas sorpresas… tiene que ser de rompe y raja. Raíces reúne todas las influencias que tuve en mi formación musical.”

El artista también aseguró que será una noche especial:

“Prometo que vamos a hacer todo lo posible para que la gente disfrute del nuevo show.”

Tras su actuación en Ituzaingó, Lucas Sugo viajó a Estados Unidos junto a su hija mayor, Florencia, quien continúa su tratamiento contra el cáncer. En sus redes compartió un mensaje conmovedor:

“Arrancando el viaje más importante de mi vida. Te amo, minha filha. Todo va a estar bien.”

Con su carisma y conexión con el público, Sugo promete emocionar nuevamente a los josefinos en una nueva edición de la Fiesta Nacional del Mate.