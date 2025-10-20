El evento se realizará en próximos días y contará con una gran oferta de artistas locales

Ciudad del Plata se prepara para vivir una nueva edición de su gran Fiesta Aniversario, que se desarrollará el sábado 8 y el domingo 9 de noviembre en el Anfiteatro Municipal, ubicado en Ruta 1 Nueva kilómetro 28.

El evento, organizado por el municipio de Ciudad del Plata, ofrecerá dos jornadas de música, arte y celebración con la participación de más de 200 artistas locales y más de 70 puestos entre emprendedores, artesanos y propuestas gastronómicas, según informaron desde el municipio a través de sus redes sociales.

Durante el período de inscripción —realizado entre el 22 y el 28 de septiembre— se recibieron 43 postulaciones, de las cuales 28 fueron seleccionadas para integrar la grilla principal. Además, seis propuestas más formarán parte de otros eventos organizados o apoyados por el municipio.

La programación del sábado comenzará a las 14:00 horas con la presentación de Amaru y continuará con más de una docena de actuaciones, entre ellas Rincón del Rap, Hermín y su Banda, La Decana y Modo Cumbia. También se realizará un acto protocolar con homenaje a Routín, y el cierre estará a cargo de Pablo Cocina, Kimba Pintos y Juanjo Morgade.

El domingo, la música volverá desde las 14:00 con grupos como Muito Legal, Proyecto Ser del Sur, La Fonola y Bahual, culminando con la presentación de Trotsky Vengarán. Además de los espectáculos, el público podrá disfrutar de inflables para niños y de una “Suelta de Libros” a cargo de la Biblioteca Municipal.

La entrada será libre y gratuita, aunque se invita a colaborar con un alimento no perecedero o un juguete en buen estado, que serán destinados a organizaciones sociales de la ciudad.