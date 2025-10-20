La votación resultó positiva (16/27), con votos de toda la bancada del Frente Amplio, junto a cuatro votos de ediles del Partido Nacional.

A iniciativa del edil Germán González (FA), se votó en la Junta Departamental de San José el envío a Fiscalía del acta de sesiones del lunes 29 de setiembre, en la cual participó el empresario Álvaro Pianzzola, dueño de “Parking San José”.

Todo se remonta al testimonio de un funcionario de dicha empresa, que denunció ante la prensa una serie de supuestas irregularidades cometidas por esta, para la que prestaba servicios.

Horas después, se conoció que de manera unilateral —como lo permite el contrato—, el trabajador en cuestión fue despedido

La votación resultó positiva (16/27), con votos de toda la bancada del Frente Amplio, junto a cuatro votos de ediles del Partido Nacional (W. Faggiani, J. A. Menéndez, Carolina Hornes y Antonella Hornos).