La víctima tenía 56 años y acababa de entregar un pedido.

El dueño de una pizzería, Horacio Villareal, habló tras el homicidio de un hombre de 56 años que trabajaba como delivery en la zona de Villa Española, informó Telenoche.

El hecho ocurrió sobre las 21:00 en las calles Villa de Moros y Fray Bentos, cuando la víctima acababa de entregar un pedido. Según la información policial, fue abordado por delincuentes armados que intentaron robarle la moto. Le dispararon y falleció luego en el Hospital Pasteur.

Horacio Villareal, era el jefe del delivery asesinado

Villareal contó que el trabajador había retomado tareas en la pizzería a mediados de año: «Dejó de trabajar y me dijo que iba a dedicarse a hacer delivery particular, pasaba a saludarnos porque había una amistad. A mitad de año vino un día a hablar conmigo y me pidió trabajar los fines de semana de noche para complementar porque no le alcanzaba. Hicimos los papeles, empezó a trabajar en agosto, viernes y sábados, y hacía horas extras para llevar un manguito más a la casa».

Sobre la víctima, Villareal señaló: “Es una persona totalmente honrada, laburadora, noble, matrimonio con dos hijas y ahora están desamparadas porque el único sustento era él”.

Desde la pizzería expresaron que los trabajadores enfrentan a diario situaciones de inseguridad: «Acá no hay quien se escape de esa situación. Nunca llegaba al extremo, sí que le apuntan con un arma de fuego, roban las motos, aprendimos a convivir porque no hay manera de trabajar«.