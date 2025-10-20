La Fiesta del Parque 2025 se llevará a cabo los días sábado 6 y domingo 7 de diciembre en el Parque Clauzolles, de la ciudad de Libertad, departamento de San José, con entrada gratuita.

Como cada año, la propuesta será gratuita y contará con espectáculos musicales, feria y una amplia oferta gastronómica para toda la familia. Además, los recursos del evento beneficiarán a instituciones locales, reforzando su carácter comunitario.

Entre los artistas confirmados, se destacan:

Anita Valiente , que se presentará el sábado 6 de diciembre .

, que se presentará el . Catherine Vergne , programada para el domingo 7 de diciembre .

, programada para el . La Penúltima, que también subirá al escenario el domingo 7 de diciembre.

La grilla incluirá otros artistas locales y nacionales, garantizando entretenimiento para todas las edades y atrayendo público de distintos puntos del departamento y la región.

La Fiesta del Parque 2025 consolida su tradición como uno de los eventos culturales y sociales más importantes de San José, combinando música, gastronomía, feria y participación comunitaria.