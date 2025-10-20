Al ser identificado manifestó que el vehículo “no era suyo, sino que se lo habían prestado”.

Un adolescente de 15 años fue condenado por receptación luego de ser detenido por la Policía de San José mientras se encontraba junto a una moto robada en la capital departamental.

Según informó la Jefatura de Policía de San José, el hecho ocurrió en la mañana del 18 de octubre, cuando una persona se comunicó con el Centro de Comando Unificado Departamental (C.C.U.D.) para alertar sobre un birrodado estacionado en las inmediaciones de calles Bélgica y Cerro Largo, que coincidía con las características de un vehículo denunciado como hurtado.

Al llegar al lugar, efectivos de la Unidad de Respuesta Policial (U.R.P.) encontraron al adolescente sentado sobre el birrodado, quien al ser identificado manifestó que el vehículo “no era suyo, sino que se lo habían prestado”.

Tras verificar los datos, se constató que la moto efectivamente estaba registrada como hurtada. Minutos más tarde, la víctima se hizo presente y reconoció el vehículo como propio, por lo que el joven fue detenido y trasladado a la Comisaría 2ª de San José de Mayo.

La Fiscalía Letrada de 1° Turno tomó intervención en el caso. El birrodado fue recuperado y entregado a su propietaria.

Finalizada la audiencia en el Juzgado Letrado de 5° Turno, el magistrado dispuso la formalización de la investigación y la condena del adolescente por una infracción grave tipificada como delito de receptación, imponiéndole una medida socioeducativa privativa de libertad por tres meses, a cumplirse en INISA.