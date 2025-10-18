En el marco de la operación ejecutada el jueves en San José de Mayo, la Policía incautó droga, dinero y armas.

La Justicia de San José de Mayo condenó este sábado a la tarde a cinco de los siete detenidos en el marco de la Operación «Nairobi», informó Visión.

Los detenidos comparecieron ayer viernes a la tarde, oportunidad en la que se procedió a extender su condición hasta este sábado a las 13:30 horas. Tras retornar a la sede, cinco de ellos -todos sin antecedentes- fueron condenados, en tanto los dos restantes quedaron en libertad.

En concreto, K.E.A.S. y T.J.S.A. recibieron dos años de penitenciaría de cumplimiento efectivo por un delito de suministro de sustancia estupefaciente prohibida.

Mientras tanto, J.M.G.C., R.C.B. y A.C.M.A. fueron condenados a seis meses de prisión en régimen de libertad a prueba por un delito de tráfico interno de armas y municiones.

Por su parte, M.S. y F.V., poseedores de antecedentes y que habían sido detenidos por presunto desacato y agravio a la autoridad, quedaron en libertad por falta de pruebas, amplió el mismo medio.

La Operación Nairobi

El jueves, coincidiendo con la visita del ministro del Interior, Carlos Negro a San José de Mayo, fue ejecutada la Operación “Nairobi” en la capital josefina.

En total la policía realizó 11 allanamientos, de los cuales 9 fueron con resultado positivo. Se incautaron armas de fuego, U$D 8.000 en efectivo, dinero en moneda nacional, balanzas de precisión, celulares, equipos de computación, cámaras de videovigilancia, y droga fraccionada.

También cinco personas fueron detenidas por la comisión de estos ilícitos, junto a dos más, que se las detuvo por desacato a la Policía.