Se presume que las víctimas fueron amenazadas con un arma de fuego.

“En horas de la mañana de hoy sábado un hombre se comunicó con el Centro de Comando Unificado Departamental (C.C.U.D.), indicando que en Ruta 1 Km. 35, dos personas con armas de fuego que circulaban en un birrodado, hurtaron una moto”, dice la información emitida por la Jefatura de Policía de San José.

“Concurrió personal de la Unidad de Respuesta Policial (U.R.P.), quienes se entrevistaron con el propietario del vehículo y su acompañante.

Estos manifestaron que estaban viajando para su trabajo cuando son abordados por dos hombres que se desplazaban en una moto de tanque, no recuerdan si era blanca o gris, los amenazaron agarrándose la cintura como si portaran un arma de fuego y le exigieron que les entregara el birrodado. Luego de lograr su cometido se fugaron por Ruta 1 Vieja de este a oeste y tomaron hacia el sur rumbo a Playa Pascual.

El hecho es investigado”.